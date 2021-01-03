Одесские моряки отбили атаку пиратов в Касабланке

Никто из украинцев во время инцидента не пострадал

В африканском порту Касабланка (Марокко) моряки из Одессы отбили атаку пиратов, которые напали на судно Viking Diamond, передает "УНИАН".

Член экипажа судна Николай Иващук написал об этом в Facebook в группу "Одесса как она есть".

Инцидент случился 1 января, во время разгрузки судна Viking Diamond, экипаж которого состоит из 20 одесситов.

"На судно напали пираты. 15 человек в масках и водолазных костюмах, с ножами и дубинками. В результате слаженной работы команды одесситов нападение удалось отбить, а подоспевшие военные смогли задержать часть нападавших", — написал в частности Иващук.

Так, по его словам, одесситам удалось обезвредить пиратов, но несколько злоумышленников сбежали.

Источник: delo.ua

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