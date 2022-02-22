Один будинок, один актор: безглузді фейки за добу від російських пропагандистів

Незважаючи на вихідні дні, російські інформаційні війська та їхні колаборанти в ОРДЛО не покладали рук та продовжували цинічно створювати паралельну реальність. В ній постановочні обстріли й «напади ЗСУ», вигадані «ДРГ та терористи» мали налякати місцеве населення (щоб воно простіше погоджувалось на депортацію в Росію).

«Картинка» має вразити також і росіян – аби ті вчергове закрили очі на необхідність знову заплатити за військові авантюри керівництва Росії.

А поки жінок та дітей під камери депортують у сусідню РФ, чоловіків і навіть підлітків насильно заганяють у військо. Не виключено, що таким чином росіяни прагнуть створити «живий щит» із місцевого населення, яке кинуть на ЗСУ – аби зафіксувати наратив Кремля про «громадянський конфлікт».

Зафіксовані за останню добу фейки та інформаційні атаки свідчать про те, що операцію на Донбасі було заплановано заздалегідь:

Відео зі вчорашнім розмінуванням автомобіля, який «українські диверсанти» нібито збиралися підірвати під час проходу колон із біженцями, знято 3 роки тому. Завантажуйте й перевіряйте.

Російський пропагандист Соловйов розмістив відкладений твіт через сервіс Amplifr про вибух УАЗу в Донецьку. У тексті відкладеного на 19 лютого твіту йдеться про затримання в четвер нібито українського диверсанта, причетного до підриву – хоча сам вибух був у п’ятницю, 18 лютого. Вочевидь, вибух перенесли на п’ятницю, а про відкладений твіт пропагандиста забули.

Але справжнім трешом цієї неділі стали два сюжети, об’єднані одним актором погорілого театру: про «ліквідацію українських диверсантів» та вбивство мирних жителів під час «прориву» українських військ у Піонерське:

● Збройні сили вранці нібито форсували Сіверський Донець та намагалися захопити н.п. Піонерське. Просте логічне питання: заради чого? Опинитись в оточенні ворога без шляхів до відступу?

● Під час цього «вторгнення» начебто було вбито мирних жителів у двоповерховому приватному будинку. Що не так з цим сюжетом? Окупанти продемонстрували деякі рештки: ребра та шлунок. Це означає, що всередині будівлі мав би бути справжній крематорій, аби досягти такої високої температури. Але на стінах будівлі не видно слідів такої пожежі. Та й сама будівля виглядає як недобудова. І якихось слідів другого поверху, який нібито знесло обстрілом, взагалі не спостерігалося.

● Сюжет про ліквідацію начебто «української ДРГ» в житловому масиві має відверто постановочний характер: «українські диверсанти» у тільниках мають при собі російський військовий сухпай та театрально кричать «памагіті!»

● Також один і той самий «випадковий» чоловік фігурує в постановочному сюжеті і про ліквідацію «диверсантів», і про загибель мирних жителів, де показують невідомо чиї останки в цілком порожньому будинку. Ба більше: для зйомки обох сюжетів було використано… один і той самий будинок! Це можна побачити з порівняння об’єктів на фото.

Насправді, фейки та інформатаки продовжують сипатись, як із рогу достатку у інформаційний простір: методично та цинічно. І судячи з динаміки нагнітання цієї істерії, незабаром готується якась важлива політична подія.

Источник: spravdi.gov.ua

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