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Один человек погиб, еще 10 ранены вчера в результате обстрелов Харькова и области

Один человек погиб, еще 10 ранены вчера в результате обстрелов Харькова и области

В результате обстрелов Харькова и области вчера, 10 мая, снова пострадали мирные жители. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в Харькове пострадали в результате обстрелов два человека. Они получили ранения и были госпитализированы.

Также глава ХОВА отметил, что снова увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района: за сутки 10 мая там были ранены 6 человек. Еще двое пострадавших – в Лозовском и Изюмском районах. В Купянском районе один 1 человек погиб.

Олег Синегубов напомнил, что опасность представляют не только обстрелы, но и боеприпасы, которые российские военнослужащие оставляют на территориях при отступлении. В частности, в поселке Циркуны, который недавно освободили от оккупантов, на российской растяжке подорвались две мирные жительницы.

"В очередной раз обращаюсь ко всем жителям области – находитесь по возможности в укрытиях. Не выходите на улицу без необходимости даже при отсутствии сигнала тревоги. Не спешите возвращаться в освобожденные населенные пункты. А находясь там, не посещайте никаких мест, которые еще не проверили пиротехники и ВСУ", - отметил Олег Синегубов.

Ранее Харьковский городской голова Игорь Терехов также призывал горожан, выехавших в безопасные регионы, не спешить возвращаться домой. Мэр рассказал, что интенсивность обстрелов Харькова снизилась, но возвращаться в город эвакуировавшимся людям еще рано.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

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