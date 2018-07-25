Один из главных героев сериала «Счастливы вместе» скончался в больнице

Александру Исакову было всего 40 лет

По информации СМИ и близких друзей актера, причиной смерти стали осложнения после воспаления легких.

Стоит отметить, что коллеги актера настолько расстроены скоропостижным уходом из жизни Александра, что в смерти актера обвиняют врачей. «Соболезную друзьям близки и конечно маме - три недели пролежать в больнице что бы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз - и только после оттека легких выявить причину - двухсторонняя пневмония - вчера он еще шутил, приехала мама - были друзья рядом обсуждали планы на отдых - утром его уже не стало - сердце уже не справилось!!! Один вопрос - к врачам -дипломы куплены?!?!» – написал Роман Печерский на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Александр Исаков стал известен благодаря ролям в фильмах и сериалах «Холостяки», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Дежурный ангел» и ряде других. С 2004 года был занят в театральных постановках.

Источник: glavcom.ua

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