Один из самых активных вулканов Европы начал извержение

Один из самых активных вулканов Европы - Этна - начал извержение. Об этом сообщает News Channel 8.

Из опубликованных кадров видно, как расположенный на острове Сицилия вулкан с силой выпускает из жерла лаву и пепел. Отмечается, что в результате активности Этны пострадавших не было.

Отметим, Этна - активный старовулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий на сегодняшний день активный вулкан в Европе.

По разным данным его высота составляет от 3326 до 3350 метров, она постоянно меняется в результате извержений и выбросов шлаков. Площадь подошвы вулканической постройки составляет около 1250 км².

В горе Этна расположены от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.

Агентство Телевидения Новости