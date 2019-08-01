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Один погибший, четверо пострадавших: ДТП в Нововодолажском районе

Один погибший, четверо пострадавших: ДТП в Нововодолажском районе

Сегодня в 14:00 в Нововодолажском района на трассе недалеко от села Москальцовка столкнулись автомобили Chrysler и Kia − один человек погиб, четверо пострадали. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, от полученных травм на месте скончался 37-летний водитель Chrysler (житель села Солдатсвое Сумской области), 79-летний водитель Kia (харьковчанин) и три его спутницы доставлены в больницу. Состояние пострадавших и тяжесть травм уточняются. 

Информация о происшествии зарегестрирована в журнале единого учета заявления и сообщений Нововодолажского ОП. Обстоятельства выясняются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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