Один погибший, трое пострадавших − в Зачепиловском районе в ДТП попал пассажирский автобус

Сегодня ночью около 3-00 в Зачепиловсом районе на трассе Харьков-Красноград-Перещепино недалеко от села Берданки столкнулись грузовой автомобиль Scania и пассажирский автобус Neoplan − один человек погиб, трое получили травмы.

Об аварии сообщается в оперативной сводке ХОГА. От полученных в результате ДТП травм скончался 34-летний водитель автобуса, три пассажира с незначительными травмами были доставлены в больницу.

Причины столкновения устанавливают правоохранители.

Агентство Телевидения Новости