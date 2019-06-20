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Один погибший, трое пострадавших − в Зачепиловском районе в ДТП попал пассажирский автобус
Сегодня ночью около 3-00 в Зачепиловсом районе на трассе Харьков-Красноград-Перещепино недалеко от села Берданки столкнулись грузовой автомобиль Scania и пассажирский автобус Neoplan − один человек погиб, трое получили травмы.
Об аварии сообщается в оперативной сводке ХОГА. От полученных в результате ДТП травм скончался 34-летний водитель автобуса, три пассажира с незначительными травмами были доставлены в больницу.
Причины столкновения устанавливают правоохранители.
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