Один рятувальник загинув та один постраждав на масштабній пожежі у Харкові

Сьогодні близько 15:00 на крупному ринку на Салтівці розпочалася масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, загоряння сталося через чергові обстріли.

В результаті один з бійців ДСНС загинув на місці, іншого з травмами було доправлено в лікарню. Стан постраждалого уточнюється.

Як повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, інших постраждалих і результаті даної пожежі немає.

Агентство Телевидения Новости