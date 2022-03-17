17.03.2022 18:04
Просмотров: 366
Один рятувальник загинув та один постраждав на масштабній пожежі у Харкові
Сьогодні близько 15:00 на крупному ринку на Салтівці розпочалася масштабна пожежа.
За попередньою інформацією, загоряння сталося через чергові обстріли.
В результаті один з бійців ДСНС загинув на місці, іншого з травмами було доправлено в лікарню. Стан постраждалого уточнюється.
Як повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, інших постраждалих і результаті даної пожежі немає.
Загрузка...