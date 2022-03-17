Происшествия
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17.03.2022 18:04
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Один рятувальник загинув та один постраждав на масштабній пожежі у Харкові

Один рятувальник загинув та один постраждав на масштабній пожежі у Харкові

Сьогодні близько 15:00 на крупному ринку на Салтівці розпочалася масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, загоряння сталося через чергові обстріли.

В результаті один з бійців ДСНС загинув на місці, іншого з травмами було доправлено в лікарню. Стан постраждалого уточнюється.

Як повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, інших постраждалих і результаті даної пожежі немає.

Агентство Телевидения Новости

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