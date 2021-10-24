Один із лідерів «Аль-Каїди» загинув після удару безпілотника США в Сирії – Пентагон

У результаті удару безпілотника США в Сирії 22 жовтня загинув високопоставлений лідер угруповання «Аль-Каїда» Абдул Хамід аль-Матара, повідомив речник Центрального командування США.

Смерть цього ватажка «порушить здатність терористичної організації надалі планувати та здійснювати глобальні атаки, що загрожують громадянам США, нашим партнерам та невинним цивільним особам», заявив майор Джон Рігсбі. Він додав, немає даних про жертви серед цивільного населення в результаті удару.

Атака безпілотника на північному заході країни відбулася через два дні після нападу на форпост США на півдні Сирії. Рігсбі не повідомив, чи був удар безпілотника відповіддю на попередні події.

Раніше цього тижня Сполучені Штати підтвердили напад на гарнізон А-Танф 20 жовтня, заявивши, що ніхто з американського персоналу не постраждав. Рігсбі заявив, що «Аль-Каїда» продовжує становити загрозу для Сполучених Штатів та їхніх союзників і використовує Сирію як безпечний притулок.

10-річний конфлікт у Сирії розпочався з придушення антиурядових протестів у березні 2011 року. Сили, лояльні президенту Башару Асаду, взяли під контроль більшу частину території Сирії. Військова підтримка з боку Росії та Ірану допомогла змінити баланс сил на користь режиму Асада.

Источник: radiosvoboda.org

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