Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 85

Один із лідерів «Аль-Каїди» загинув після удару безпілотника США в Сирії – Пентагон

Один із лідерів «Аль-Каїди» загинув після удару безпілотника США в Сирії – Пентагон

У результаті удару безпілотника США в Сирії 22 жовтня загинув високопоставлений лідер угруповання «Аль-Каїда» Абдул Хамід аль-Матара, повідомив речник Центрального командування США.

Смерть цього ватажка «порушить здатність терористичної організації надалі планувати та здійснювати глобальні атаки, що загрожують громадянам США, нашим партнерам та невинним цивільним особам», заявив майор Джон Рігсбі. Він додав, немає даних про жертви серед цивільного населення в результаті удару.

Атака безпілотника на північному заході країни відбулася через два дні після нападу на форпост США на півдні Сирії. Рігсбі не повідомив, чи був удар безпілотника відповіддю на попередні події.

Раніше цього тижня Сполучені Штати підтвердили напад на гарнізон А-Танф 20 жовтня, заявивши, що ніхто з американського персоналу не постраждав. Рігсбі заявив, що «Аль-Каїда» продовжує становити загрозу для Сполучених Штатів та їхніх союзників і використовує Сирію як безпечний притулок.

10-річний конфлікт у Сирії розпочався з придушення антиурядових протестів у березні 2011 року. Сили, лояльні президенту Башару Асаду, взяли під контроль більшу частину території Сирії. Військова підтримка з боку Росії та Ірану допомогла змінити баланс сил на користь режиму Асада.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Луганщині виявили схрон з набоями, пострілами для гранатометів, гранатою
Сегодня 08:10    44
В США сообщили о падении российского спутника-шпиона. ВИДЕО
23.10.2021 10:34    298
Як до рук Болдвіна потрапила небезпечна зброя. Реакція на загибель українки-оператора у США
23.10.2021 10:21    384
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 22.10.2021
23.10.2021 09:09    183
Українська розвідка збільшить обсяги обміну інформацією з країнами чорноморського регіону та НАТО
23.10.2021 08:47    157
«Фейсбук» составил «черный список» людей и организаций, о которых нельзя писать в соцсети
23.10.2021 08:05    300
Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який пройшов спеціальну підготовку у складі бойовиків на Донбасі
22.10.2021 09:54    224
Предупреждение элите РФ: что означают обыски в домах семьи Дерипаски
22.10.2021 08:49    275
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 21.10.2021
22.10.2021 08:23    143
Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ: Украина отреагировала
21.10.2021 10:02    265
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 