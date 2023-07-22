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Один загиблий, один поранений: наслідки обстрілу смт Дворічна

Один загиблий, один поранений: наслідки обстрілу смт Дворічна

22 липня близько 15:00 російські військові обстріляли смт Дворічна Куп’янського району. Отримав поранення 60-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.

Також загинув 45-річний мирний житель. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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