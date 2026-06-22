Один загиблий, восьмеро постраждалих: наслідки ударів по Харківщині за добу

З 21 по 22 червня під обстрілами перебували Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Одна людина загинула, восьмеро постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Через влучання безпілотників у Харкові пошкоджені житлові будинки та будівля наукової установи.

У Богодухові росіяни вдарили по двох АЗС. Травмовані 19 та 49-річні чоловіки. Також внаслідок обстрілу пошкоджено дах цеху комунального підприємства.

Пошкоджено дах критого току в селі Заозерне Богодухівського району.

Російський БпЛА атакував мопед у селі Хотімля Чугуївського району, загинув цивільний чоловік 1950 року народження. Ще один транспортний засіб потрапив під удар у селі Українське. Водій ВАЗ 1979 року народження дістав поранення. Також пошкоджено будинки в селищі Старий Салтів та селі Бережне.

В селищі Шевченкове Куп’янського району внаслідок обстрілів керованою авіацією травмовано 73-річного чоловіка, постраждалого госпіталізували. Пошкоджено будинки, залізнична інфраструктура. В селі Гусинка згорів будинок. У селищі Великий Бурлук пошкоджено будівлю.

На Дергачівщині зазнали пошкоджень електромережі, цивільне підприємство, приміщення центру зайнятості, житлові будинки.

У селі Підлиман Ізюмського району внаслідок обстрілів поранено двох жінок 51 і 57 років та 58-річного чоловіка.

Через обстріли дістала поранення 25-річна мешканка селища Пісочин. Її доставили до лікарні. Також пошкоджено будинок та цивільний автомобіль.

У Золочівській громаді під обстрілами перебували населені пункти Олександрівського старостинського округу, селище Золочів, Цапівка, Баранівка, Івашки. Пошкоджені та зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, магазини та аптеки, енергомережі, вікна будівлі відділу освіти, молоді та спорту, три автобуси, що належать організації.

Агентство Телевидения Новости