Одинадцять разів били вночі окупанти по Харкову: пошкоджено Саржин Яр, храм, кафе, будинки

У ніч на 9 червня російські війська завдали ударів по 11 локаціях у Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок атаки постраждали 15 людей, пошкоджено житлові будинки, цивільні об’єкти та комунальне підприємство.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Пошкоджено 27 житлових будинків, офісні приміщення, крамниці, храм, кафе та об’єкти в Саржиному Яру. Також руйнувань зазнало комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність міста.

Мер зазначив, що фахівці вже працюють над перерозподілом роботи підприємства, щоб не допустити проблем у функціонуванні Харкова.

«Сьогоднішня ніч показала, що ворог не б’є по військових об’єктах – усі влучання були біля житлових будинків. Мета агресора – зробити так, щоб люди виїжджали. Ми ж робимо все, щоб люди жили в Харкові, поверталися додому і мали гідні умови, попри безпекові питання», – заявив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости