Одинадцятеро людей постраждали на Харківщині через обстріли рф

Протягом доби обстрілів зазнали Харків та 15 населених пунктів Харківської області, постраждали 11 людей. Для ударів по Харківщині окупанти застосували чотири БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», п’ять БпЛА «Молнія», 11 FPV-дронів та 24 БпЛА, тип яких встановлюється.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Лозова Борівської громади постраждали 61-річна жінка і 60-річний чоловік; у с. Рясне Золочівської громади постраждали 47-річна і 20-річна жінки; у с. Степне Богодухівської громади постраждали 46-річна жінка і 21-річний чоловік; у с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 78-річний чоловік і 77-річна жінка; у с. Дегтярі Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки 51 і 59 років та 51-річна жінка.

У Харкові окупанти атакували безпілотником Новобаварський район. Без постраждалих.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (сел. Золочів), гараж, літню кухню, дві адмінбудівлі (м. Богодухів), автомобіль (с. Степне), два приватні будинки, дві господарчі споруди (с. Лютівка), будівлю (с. Воскресенівка), два приватні будинки (с. Братениця, с. Коротке), два автомобілі (с. Рясне, с. Дегтярі);

у Куп’янському районі пошкоджено будівлю, електромережі (сел. Великий Бурлук);

в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (м. Барвінкове);

у Харківському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Момотове), автомобіль, приватний будинок (с. Руська Лозова), автомобіль (сел. Слатине);

у Чугуївському районі пошкоджено комбайн (с. Варварівка), два автомобілі (с. Коробочкине, с. Молодова).

