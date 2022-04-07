Одна людина загинула и 14 постраждали під час обстрілів у Харкові протягом дня

Ворог продовжує атакувати мирне населення: в районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову із артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі – 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста.

Щодня партнери з різних країн, областей України, народні депутати, волонтери працюють над гуманітарною допомогою. Сьогодні передали чергову партію тепловізорів та іншого приладдя для бійців на передовій.

«Ізюмський напрямок лишається критичним. Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня. Також у сьогодні у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок «Град» разом з екіпажем. Підстав для евакуюції жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуацію з міста Лозова та Барвінкове», наголосил Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости