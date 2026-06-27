Одна людина загинула, шестеро постраждали: поліція Харківщини задокументувала наслідки воєнних злочинів росіян

Впродовж доби росіяни завдавали удари по місту Харків і населеним пунктам Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Проти цивільного населення росіяни застосували РСЗВ та безпілотники різних видів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Під атакою окупантів перебували Шевченківський та Основ’янський райони Харкова. Пошкоджено приміщення автозаправної станції.

Посеред дня окупанти завдали удару по місту Ізюм. На місці події загинула 79-річна жінка. Ще троє людей постраждали. Зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та автомобілі.В селищі Борова пошкоджено приватний будинок.

Вночі на території Дергачівської громади росіяни атакували безпілотниками автозаправні станції. На місцях влучань сталися пожежі.

Дрон окупантів поцілив в цивільний автомобіль на території села Шестакове Чугуївського району. З травмами 44-річного водія доставили до лікарні.

На території Великобурлуцької громади зруйновані приватні домогосподарства.

Задокументовані факти збройної агресії рф в Богодухівському районі. Постраждала цивільна та залізнична інфраструктура. В селі Сінне пошкоджені приватні домоволодіння та гараж.

В місті Богодухів частково зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені приватні будинки, автозаправна станція та автобус.

Внаслідок влучання безпілотника в селі Губарівка пошкоджені автомобілі. Постраждали двоє чоловіків.

Агентство Телевидения Новости