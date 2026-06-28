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Одна людина загинула та семеро постраждали внаслідок ракетного удару по Зміївській громаді

Одна людина загинула та семеро постраждали внаслідок ракетного удару по Зміївській громаді

Увечері російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Є жертви.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще семеро постраждали.

Серед постраждалих – двоє дітей.

На місці обстрілу працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару.

Постраждалим надають медичну допомогу.

Агентство Телевидения Новости

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