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Одна людина загинула та семеро постраждали внаслідок ракетного удару по Зміївській громаді
Увечері російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Є жертви.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще семеро постраждали.
Серед постраждалих – двоє дітей.
На місці обстрілу працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару.
Постраждалим надають медичну допомогу.