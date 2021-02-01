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Одна машина на боку, вторая – на крыше: утренние ДТП на Сортировке

Одна машина на боку, вторая – на крыше: утренние ДТП на Сортировке

Сегодня около 8:30 на улице Беркоса в районе выезда на окружную дорогу не разминулись автомобили Лада Калина и Opel Zafira, который после столкновения съехал с проезжей части в канаву.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба УПП Харьковской области.

На водителя Калины патрульные составили протокол за нарушение пункта 12.1 ПДД Украины.

Около 9 утра на этой же улице не справился с управлением водитель Volvo 340: в результате машина перевернулась.

Обстоятельства уточняются. Фото последствий ДТП опубликованы в соцсетях.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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