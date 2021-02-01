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Одна машина на боку, вторая – на крыше: утренние ДТП на Сортировке
Сегодня около 8:30 на улице Беркоса в районе выезда на окружную дорогу не разминулись автомобили Лада Калина и Opel Zafira, который после столкновения съехал с проезжей части в канаву.
Пострадавших нет, сообщает пресс-служба УПП Харьковской области.
На водителя Калины патрульные составили протокол за нарушение пункта 12.1 ПДД Украины.
Около 9 утра на этой же улице не справился с управлением водитель Volvo 340: в результате машина перевернулась.
Обстоятельства уточняются. Фото последствий ДТП опубликованы в соцсетях.
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