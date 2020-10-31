Одне місто та два райони Харківщини викреслили з «червоної» зони

30 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де оновили карантинні зони.

Про це повідомив міністр Кабінету Міінстрів Олег Немчінов.

Нове епідемічне зонування запрацює з 2 листопада. Відповідно до нього, місто Люботин, Лозівський та Первомайський райони, які раніше перебували у «червоній» зоні, потрапляють у «помаранчеву».

Також у «помаранчевій» зоні залишаються міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Первомайський та Чугуїв, а також Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Печенізький, Сахновщинський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони.

Місто Харків, а також Богодухівський та Золочівський райони залишаються в «червоній» зоні.

За даними директорки ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Любові Махоти, в Харківській області епідемічна ситуація з COVID-19 залишається напруженою, тенденція до стабілізації показників захворюваності відсутня.

— За два останні тижні в цілому по області лабораторно підтверджено 8104 випадки COVID-19, що складає 304,67 на 100 тисяч населення. Темпи приросту показників склали 4,1 %, — повідомила Любов Махота. — Інтенсивність епідпроцесу залишається високою як у місті Харкові, так і в районах.

Так, за інформацією Любові Махоти, в місті Харкові показник з 7 жовтня перевищує 320 на 100 тисяч населення, що є одним з критеріїв для встановлення «червоного» рівня небезпеки на території. Так, зареєстровано 5603 випадки — 70 % від усіх зареєстрованих за цей період, показник на 100 тис. населення — 392,77. Темп приросту за останній тиждень склав 7,5 %.

У районах області показники захворюваності залишилися на рівні минулого тижня. Випадки реєстрували на всіх адміністративних територіях, показник по області (за винятком Харкова) на 100 тис. населення — 202,77.

Источник: slk.kh.ua

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