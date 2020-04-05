Сегодня 08:12
Просмотров: 93
Одно подозрение на коронавирус в Харьковской области не подтвердилось
У ребенка из Лозовой коронавирус не подтвердился. Повторный анализ, проведенный в Харькове, дал отрицательный результат.
Сейчас ребенок находится дома вместе с семьей и по назначению медиков лечит ангину, сообщили в Лозовской ОТГ.
В то же время образцы анализа еще изучит лаборатория в Киеве.
Поводом для обследования стала повышенная температура ребенка и пребывание семьи за рубежом.
Источник: vecherniy.kharkov.ua
Загрузка...