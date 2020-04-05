Одно подозрение на коронавирус в Харьковской области не подтвердилось

У ребенка из Лозовой коронавирус не подтвердился. Повторный анализ, проведенный в Харькове, дал отрицательный результат.

Сейчас ребенок находится дома вместе с семьей и по назначению медиков лечит ангину, сообщили в Лозовской ОТГ.

В то же время образцы анализа еще изучит лаборатория в Киеве.

Поводом для обследования стала повышенная температура ребенка и пребывание семьи за рубежом.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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