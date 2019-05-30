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Одного із шеф-редакторів російського агентства Sputnik видворили з Литви

Одного із шеф-редакторів російського агентства Sputnik видворили з Литви

Шеф-редактора литовського відділення російського держінформагентства Sputnik Марата Касема видворили з Литви.

Касема зупинили в аеропорту Вільнюса, куди він прилетів із Москви 28 травня, і пізніше депортували до Латвії.

Касему, який має латвійське громадянство, заборонили в’їзд у Литву на п’ять років. Влада Литви вважає його «загрозою для національної безпеки». Це випливає з документа, виданого прикордонною службою країни.

У відеозаяві з Риги після інциденту Касем заявив, що його затримали майже на шість годин в аеропорту Вільнюса і допитали, зокрема, щодо його можливих зв’язків із російськими спецслужбами.

Литовська прикордонна служба ситуацію наразі не коментувала.

У Литви напружені відносини з Росією. В останні місяці ця Балтійська країна арештувала кількох осіб і висунула їм обвинувачення в шпигунстві на користь Москви.

Західні політики і розвідки все частіше висловлюють занепокоєння з приводу російських державних ЗМІ, зокрема Sputnik і RT, раніше відоме як Russia today, називаючи їх пропагандистськими інструментами Кремля.

Міністерство юстиції США змусило RT America зареєструватися як іноземного агента в 2017 році після того, як американські спецслужби заявили, що інформаційне агентство сприяло кампанії Кремля щодо втручання в президентські вибори 2016 року.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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