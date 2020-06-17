"Одноклассник" поджег невесту Розенко Елену-Кристину Лебедь

Ведущая Елена-Кристина Лебедь за время съемок проекта "Аферисты в сетях" (Новый канал") часто оказывалась в опасных ситуациях. Именно поэтому у нее есть кодовое стоп-слово "Щука", которое она кричит, когда оказывается в беде. Команда аферистов тут же приходит ей на помощь. Однако в новом выпуске все пошло не так.

"Впервые меня подожгли, – удивляет результатами встречи с мошенником Елена-Кристина Лебедь. – Это то, что шокировало всех. Особенно, когда мы узнали, ради чего!"

Очередного афериста команда проекта нашла на сайте знакомств. Точнее, это он вышел на Елену-Кристину Лебедь, представившись ее одноклассником. В процессе общения мужчина признался, что ошибся, но писать не перестал.

"Он заваливал меня сообщениями и признаниями, – вспоминает ведущая "Аферистов в сетях" – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Забивал голову сердечками. Так быстро «влюбляются» только аферисты".

А при личной встрече, которая прошла в романтическом месте с видом на Днепр, незнакомец отвлек Елену-Кристину Лебедь и поджег ей платье. Ведущая и опомниться не успела, как мошенник скрылся в неизвестном направлении.

Источник: show-business.znaj.ua/

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