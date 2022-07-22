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Одразу після введення санкцій ЄС у російського Сбербанку "впали" всі онлайн-сервіси

Одразу після введення санкцій ЄС у російського Сбербанку впали всі онлайн-сервіси

Найбільший російський банк Сбербанк зіштовхнувся зі збоєм у роботі всіх онлайн-сервісів 21 липня. Це сталося після того, як ЄС запровадив проти банку блокуючі санкції.

Про збій повідомила російська служба Times. Зазначається, що мобільний банк та інтернет-банк Сбербанку перестали працювати близько 10:00 за московським часом. Майже водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти росії.

"При спробі входу в мобільний додаток "Сбера" спливає повідомлення, що "Сбербанк онлайн" тимчасово недоступний. При цьому клієнтам рекомендується повторити спробу через 15 хвилин. "не може зараз обслужити дзвінок", – зазначало видання.

Згодом Сбербанк підтвердив наявність проблем в офіційному телеграм-каналі. "На даний момент частина наших клієнтів може відчувати труднощі з доступом до сервісів банку. Ми працюємо над розв'язанням ситуації", - говорилося в повідомленні.

При цьому в Сбербанку запевняли, що POS-термінали та банкомати збій не зачепив. Близько 14:00 у банку повідомили, що проблему вдалося вирішити.

Джерело: news.obozrevatel.com

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