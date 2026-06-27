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Офіціально. Уражено важливе підприємство ВПК у Волгограді, засоби ППО та пором у Криму - Генштаб

Офіціально. Уражено важливе підприємство ВПК у Волгограді, засоби ППО та пором у Криму - Генштаб

26 червня та в ніч на 27 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих цілей окупанта.

Так, у ніч на 27 червня підрозділами ракетних військ і артилерії ЗСУ було завдано удару по підприємству "Титан-Баррикады" у Волгограді (Волгоградська обл., рф), яке спеціалізується на виробництві артилерійських систем, спеціальної техніки та озброєння.

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Довідково:

АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" – підприємство повного циклу (від проєктування до серійного виробництва), яке виробляє самохідні пускові установки та транспортно-заряджальні машини (ТЗМ) для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" – саме того комплексу, яким рф регулярно обстрілює українські міста.

Окрім цього, підприємство випускає пускові установки й наземні агрегати для стратегічних ракетних комплексів "Тополь-М" і "Ярс", а також артилерійські гаубиці великого калібру ("Мста-Б"/"Мста-С").

З лютого 2024 року перебуває під санкціями ЄС, а згодом – США, Швейцарії, Японії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Також Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у Феодосії та автомобільний пором "Петропавловськ" у районі Керчі. Пором використовується противником для забезпечення військової логістики російської окупаційної армії у південних регіонах України .

Результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено пункти управління окупантів у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Білгородської області (рф), а також два пункти управління БпЛА противника у Луговому та Кам'янському Запорізької області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України.

Далі буде!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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