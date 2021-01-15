Офіційна заява Голови ДФС України Вадима Мельника

“Вчора окремі ЗМІ поширили інформацію щодо моєї особистої участі у призначенні на посаду виконуючого обов‘язки начальника Офісу великих платників податків ДФС України Сергія Лебедко.

Зазначу, що ця інформація не відповідає дійсності.

Лебедко був призначений на посаду наказом колишнього в.о. Голови ДФС України Сергієм Солодченком у вересні 2020 року.

Внаслідок певних прорахунків в організації роботи, в тому числі і в кадровій політиці, відповідно до рішення КМУ з Солодченка було знято виконання обов‘язків голови ДФС в листопаді минулого року.

Що стосується Лебедка, за моїм наказом наразі його звільнено.

Втім, аби уникнути подібних прецедентів в майбутньому, одним з перших кроків, які я зробив після свого призначення, було доопрацювання та затвердження нового штатного розпису Служби.

Наразі цей документ знаходиться на підписі у Міністерстві фінансів України. Його затвердження дасть можливість не лише оптимізувати структуру та роботу ДФС, а і максимально якісно провести кадрове оновлення.

Я розумію обурення та негатив по відношенню як до подібних ситуацій, так і до нашої Служби взагалі. Та наразі ми рухаємось в бік нового формату роботи ДФС. Можливо не так швидко, як всім нам хотілося б, але переформатування відбудеться. Це вимога суспільства і, відповідно, моє головне завдання як керівника Служби.

І на завершення, хотів би подякувати всім журналістам, які висвітлюють нашу роботу чи інколи аргументовано її критикують.

Водночас, звертаюсь до представників ЗМІ з проханням більш ретельно перевіряти інформацію. А, у разі необхідності, звертатися до мене особисто чи до співробітників нашого сектору комунікацій за коментарями - sfs.pr.ua@gmail.com.

Ми завжди відкриті до конструктивного діалогу в правовому полі.”

Источник: sfs.gov.ua

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