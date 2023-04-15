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​Офіційно: після рішення ВАКС Мамая звільнили з посади мера Полтави

​Офіційно: після рішення ВАКС Мамая звільнили з посади мера Полтави

Мамаю видали трудову книжку із відповідним записом у виконавчому комітеті Полтавської міськради. Підставою для звільнення став обвинувальний вирок Вищого антикорсуду.

Раніше ВАКС визнав (https://t.me/fuckcorruption/2156) Мамая винним у організації розтрати 570 тисяч гривень. Його також визнали винуватим в організації внесення до документів завідомо неправдивих відомостей.

Мамай влаштував на роботу в комунальне підприємство двох осіб, які насправді працювали домогосподарками в помешканні мера та його близького оточення.

У грудні минулого року СБУ висунуло йому підозру у незаконному поширенні інформації про українських військових. Згодом Київський райсуд Полтави відмовився застосовувати до нього запобіжний захід, а також не захотів відсторонити його від посади.

Натомість у ВАКС все вийшло інакше. Крім втрати посади, суд також призначив Мамаю 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, оскільки він уклав угоду про визнання вини та відшкодував збитки.

Також він має перерахувати 2 млн грн на "Армію дронів". Інші обвинувачені також визнали свою провину та отримали умовні терміни.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2231

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