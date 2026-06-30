Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:32
Просмотров: 58

Офіційно. Уражено два мости та інші об'єкти ворога. Результати ураження НПЗ "Слов'янський" - Генштаб

Офіційно. Уражено два мости та інші обєкти ворога. Результати ураження НПЗ Словянський - Генштаб

29 червня та в ніч на 30 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника.

● Так, уражено автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі н.п Ічкі у тимчасово окупованому українському Криму. Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Результати ураження уточнюються.

● Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Веселої Лопані Білгородської області (рф), Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.

● Також уражено командно-спостережний пункт окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.

За результатами оцінки ураження, завданого 28 червня 2026 року по нафтопереробному заводу "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край, рф), підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об'ємом 35 тис. м³, пошкодження ще дев'яти резервуарів загальним об'ємом 30 тис. м³, а також установки переробки нафти.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.

Далі буде!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Найдорожча кібератака в історії Британії: за ударом по Jaguar Land Rover побачили російський слід – NYT
Сегодня 11:16    106
СБУ викрила 8 агентів рф на підпільній реєстрації Starlink для рашистів
Сегодня 11:04    93
Готівкова економіка рф розростається на тлі кризи довіри до банків
Сегодня 10:53    93
СБУ заочно повідомила про підозру генералам рф, які командували повітряним ударом по Житомирщині у березні 2022 рокум
Сегодня 10:43    92
путін вирішив піти на дно особисто. З паливним колапсом на шиї
Сегодня 10:27    123
Майже тридцять років ремонту, модернізації та мільярдних витрат
Сегодня 10:18    115
Розвідка: білорусь продовжує військову інфраструктурну розбудову вздовж кордону з Україною
Сегодня 10:10    110
Евакуація дрона під носом у ворога: прикордонники бригади «Форпост» врятували важкий бомбер «Vampire» (ВІДЕО)
Сегодня 10:02    103
Переход весенне-летней наступательной кампании РОВ в 2026 стал худшим с 2022 года!
Сегодня 09:54    97
Затримано чинного народного депутата України за корупцію
Сегодня 09:45    120
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 