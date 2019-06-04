Официально канонизирован: боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина

В сети опубликовали снимок боевика из оккупированного города Алчевск с иконой Владимира Путина.

Фото опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский.

Очевидно, в так называемой «ЛНР» не осталось никаких надежд, кроме как молиться «кремлевскому карлику».

На фото изображен бородатый мужчина, который держит в руках икону с изображением президента России. Рядом с ним стоит девочка в камуфляже.

Пользователи соцсети язвительно комментируют фото: «У кого пациенты сбежали», «Тяжелый случай», «Новая секта», «Путину пририсовали ушки Чебурашки, а в правое ещё и сережку вставили», «Новорос обыкновенный».

Источник: sprotyv.info

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