Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:04
Просмотров: 104

Официально канонизирован: боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина

Официально канонизирован: боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина

В сети опубликовали снимок боевика из оккупированного города Алчевск с иконой Владимира Путина.

Фото опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский.

Очевидно, в так называемой «ЛНР» не осталось никаких надежд, кроме как молиться «кремлевскому карлику».

На фото изображен бородатый мужчина, который держит в руках икону с изображением президента России. Рядом с ним стоит девочка в камуфляже.

Пользователи соцсети язвительно комментируют фото: «У кого пациенты сбежали», «Тяжелый случай», «Новая секта», «Путину пририсовали ушки Чебурашки, а в правое ещё и сережку вставили», «Новорос обыкновенный».

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео с аннексией Румынией Буковины
03.06.2019 09:27    182
Курорт «строгого режима»: почему оккупанты не пускают жителей ОРДЛО к Азовскому морю
03.06.2019 08:34    211
"Поклали на лопатки": падіння Жукова прокоментував голова Інституту нацпам'яті
03.06.2019 06:51    246
Путіна вперше за 15 років не запросили на річницю операції "Оверлорд"
03.06.2019 06:14    277
Навоевались: российские оккупанты попытались занизить данные о больших потерях на Донбассе
02.06.2019 09:31    226
В Донецкой области неизвестные провели обыски в домах у местных жителей
31.05.2019 06:52    186
Одного із шеф-редакторів російського агентства Sputnik видворили з Литви
30.05.2019 09:38    150
Російські «командири» збирають з бойовиків кошти на «прискорену паспортизацію»
28.05.2019 10:08    146
Боевая группа К-2 из 54-й бригады убедила, что спокойной езды больше по украинской земле не будет (ВИДЕО)
28.05.2019 06:23    835
ІС: путінський «воєнторг» пригнав на Донбас 1100 тон палива для своїх військ
27.05.2019 08:09    146
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 