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Официально канонизирован: боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина
В сети опубликовали снимок боевика из оккупированного города Алчевск с иконой Владимира Путина.
Фото опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский.
Очевидно, в так называемой «ЛНР» не осталось никаких надежд, кроме как молиться «кремлевскому карлику».
На фото изображен бородатый мужчина, который держит в руках икону с изображением президента России. Рядом с ним стоит девочка в камуфляже.
Пользователи соцсети язвительно комментируют фото: «У кого пациенты сбежали», «Тяжелый случай», «Новая секта», «Путину пририсовали ушки Чебурашки, а в правое ещё и сережку вставили», «Новорос обыкновенный».
Источник: sprotyv.info
Темы: ордло, пропаганда, путин
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