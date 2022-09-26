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Официально зафиксировано бегство из рф около 300 000 мужчин с момента начала частичной мобилизации

Официально зафиксировано бегство из рф около 300 000 мужчин с момента начала частичной мобилизации

Это без учёта жен, любовниц, детей, матерей и т.п.

Но это только "официальные цифры" по пересечению границы.

А вот те, кто подлежит мобилизации, проходят неофициально и подсчитать их невозможно.

В логистику "бегства" подключены многие звенья вертикали: цена с каждым днём существенно растет.

Люди, получившие повестку и уже побывавшие в военкомате, могут получить требование в 20 000 долларов, но не получить "полной гарантии реализации". Причем требовать деньги граждане не смогут, поскольку услуга является неофициальной, незаконной и не может быть рассмотрена в судебном порядке. А те, кто неудачно оплатят "услугу", имеют достаточно низкий шанс вернуться с фронта, но к тому времени предоставитель услуги будет за рубежом.

Источники говорят, что лица, вовлечённые в документооборот и таможенную систему, хотят "заработать за пару месяцев на всю оставшуюся жизнь, а затем забыть о России".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7502

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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