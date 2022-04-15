Официальное сообщение от Минобороны Мордора: Крейсер «Москва» утонул!

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - заявляет минобороны рф.

Трындят, как дышат, рашисты. Сейчас ещё расскажут, что весь экипаж теперь подводники. ))

Специально, целый день пробивали по линии "санитарных потерь".

В Л/У оккупированного Крыма резкого наплыва раненных не наблюдалось.

Очень сомневаюсь, что на "Москве", после попадания 2 ракет и детонации Б/К не было пострадавших.

Или сразу везли всех в Л/У РФ или...

Источник: facebook.com

Автор: Борислав Береза, Alexander Kovalenko

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