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Официальное сообщение от Минобороны Мордора: Крейсер «Москва» утонул!
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - заявляет минобороны рф.
Трындят, как дышат, рашисты. Сейчас ещё расскажут, что весь экипаж теперь подводники. ))
Специально, целый день пробивали по линии "санитарных потерь".
В Л/У оккупированного Крыма резкого наплыва раненных не наблюдалось.
Очень сомневаюсь, что на "Москве", после попадания 2 ракет и детонации Б/К не было пострадавших.
Или сразу везли всех в Л/У РФ или...
Источник: facebook.com
Автор: Борислав Береза, Alexander Kovalenko