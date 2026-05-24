Сегодня 08:33
Просмотров: 48

"Оформили соцдопомогу" — втратили гроші: українців попереджають про нову схему шахраїв

Поліція застерігає українців від поширеної шахрайської схеми із фейковими повідомленнями про нібито "соціальну допомогу" від держави чи благодійних організацій.

Як повідомила пресслужба поліції Житомирської області, зловмисники розміщують оголошення у соцмережах та месенджерах, додаючи посилання для "оформлення виплат". Насправді ж таким чином вони виманюють персональні та банківські дані громадян.

Відомо, що упродовж тижня до правоохоронців звернулися двоє жителів Житомирського району, які стали жертвами аферистів. Потерпілі побачили в онлайн-спільнотах оголошення про можливість отримати грошову допомогу, перейшли за вказаними посиланнями та під час реєстрації ввели особисті дані.

Одразу після цього з їхніх банківських рахунків було списано кошти. Загальна сума збитків склала близько 15 тисяч гривень.

Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до шахрайств, та закликають громадян бути обережними в інтернеті.

Як не стати жертвою шахраїв

Правоохоронці наголошують:

● перевіряти інформацію про соціальні виплати лише через офіційні джерела;

● не переходити за підозрілими посиланнями;

● не вводити персональні та банківські дані на невідомих сайтах;

● не повідомляти стороннім особам коди підтвердження та реквізити карток.

У разі підозри на шахрайство громадян просять негайно звертатися до поліції або банку.

Джерело: trueua.info

