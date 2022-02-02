Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 01.02.2022

Сирійська Арабська Республіка

Поблизу міста Хасеке курдські бійці «Сил демократичної Сирії» (СДС) за підтримки міжнародної коаліції знищили групу бойовиків та взяли у полон кілька ватажків терористичного угруповання «Ісламська держава».

Сили безпеки Туреччини ліквідували чотирьох терористів РРК/YPG на півночі Сирії. За наявною інформацією, бойовики готували диверсії в зоні проведення контртерористичної операції ЗС Туреччини «Джерело миру».

Республіка Ірак

Співробітники спецслужб Іраку запобігли теракту, який планували вчинити прихильники терористичного угруповання «Ісламська держава» в одному з районів провінції Анбар на заході країни. Під час спецоперації було виявлено схов бойовиків, у якому зберігалися підготовлений для теракту пояс смертника, міна, зброя та боєприпаси.

Об’єднані Арабські Емірати

Єменський рух «Ансараллах» (хусити) завдав ударів балістичними ракетами типу «Зульфікар» по емірату Абу-Дабі та атакували дронами «Самад-3» цілі в еміраті Дубай.

Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що системи ППО країни перехопили та знищили одну балістичну ракету, запущену з території Ємену. Водночас сили арабської коаліції знищили пускову установку балістичних ракет в єменському регіоні Джевф.

Федеративна Республіка Нігерія

Загін бойовиків напав на населений пункт Курмін Масара у штаті Кадуна. Вбито 11 мирних жителів, багато людей зазнали поранення, підпалено понад 30 будинків. У регіоні почалася спецоперація із затримання терористів.

Республіка Кенія

У маршрутному таксі, що прямувало до прикордонного з Сомалі міста Мандери, спрацював саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого загинуло щонайменше 13 людей. Кенійська влада звинувачує в здійсненні терористичного акту бойовиків сомалійського угруповання «Аш-Шабаб».

Буркіна-Фасо

Рада Африканського Союзу прийняла рішення зупинити членство Буркіна-Фасо в усіх видах діяльності АС до реального відновлення конституційного порядку в країні.

Источник: szru.gov.ua

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