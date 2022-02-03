Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 02.02.2022

Ісламська Республіка Пакистан

Контртерористичний підрозділ поліції Пакистану провів спецоперацію, під час якої було затримано ватажка одного з терористичних угруповань, що діють на території Белуджістана. Його підозрюють у причетності до багатьох терактів у регіоні. Також під час операції силовики вилучили велику кількість зброї та вибухових речовин.

Єменська Республіка

Літаки арабської коаліції здійснили п'ять авіанальотів на район Аль-Хасаба, два авіанальоти на район Аль-Таура та один – на район Бані-Хушайш у столиці Ємену місті Сані. Саудівські винищувачі чотири рази атакували стару радіостанцію в районі Аль-Хасаба та обстріляли будівлю єменського телебачення в Аль-Таурі.

Республіка Ірак

Турецькі винищувачі обстріляли позиції Робітничої партії Курдистану (РПК) у провінції Ербіль на півночі Іраку. Внаслідок авіаударів є загиблі та поранені.

Держава Лівія

Рада Безпеки ООН продовжила мандат Місії ООН з підтримки Лівії (МООНПЛ) ще на три місяці – до 30 квітня. Рішення щодо продовження мандату одноголосно підтримали 15 членів РБ ООН.

Сирійська Арабська Республіка

85 вантажівок з гуманітарною допомогою ООН прибули до міста Ідліб.

Латвійська Республіка

Уряд Латвії ухвалив рішення щодо продовження режиму надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю, запровадженого через навалу нелегальних мігрантів, ще на три місяці – до 30 квітня. Режим НС діятиме у Луденському, Краславському, Аугшдаугівському краях країни та в місті Даугавпілс.

Источник: szru.gov.ua

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