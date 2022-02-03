Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 114

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 02.02.2022

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 02.02.2022

Ісламська Республіка Пакистан

Контртерористичний підрозділ поліції Пакистану провів спецоперацію, під час якої було затримано ватажка одного з терористичних угруповань, що діють на території Белуджістана. Його підозрюють у причетності до багатьох терактів у регіоні. Також під час операції силовики вилучили велику кількість зброї та вибухових речовин.

Єменська Республіка

Літаки арабської коаліції здійснили п'ять авіанальотів на район Аль-Хасаба, два авіанальоти на район Аль-Таура та один – на район Бані-Хушайш у столиці Ємену місті Сані. Саудівські винищувачі чотири рази атакували стару радіостанцію в районі Аль-Хасаба та обстріляли будівлю єменського телебачення в Аль-Таурі.

Республіка Ірак

Турецькі винищувачі обстріляли позиції Робітничої партії Курдистану (РПК) у провінції Ербіль на півночі Іраку. Внаслідок авіаударів є загиблі та поранені.

Держава Лівія

Рада Безпеки ООН продовжила мандат Місії ООН з підтримки Лівії (МООНПЛ) ще на три місяці – до 30 квітня. Рішення щодо продовження мандату одноголосно підтримали 15 членів РБ ООН.

Сирійська Арабська Республіка

85 вантажівок з гуманітарною допомогою ООН прибули до міста Ідліб.

Латвійська Республіка

Уряд Латвії ухвалив рішення щодо продовження режиму надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю, запровадженого через навалу нелегальних мігрантів, ще на три місяці – до 30 квітня. Режим НС діятиме у Луденському, Краславському, Аугшдаугівському краях країни та в місті Даугавпілс.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ викрила замовників масових псевдозамінувань на Черкащині (ВІДЕО)
Сегодня 09:14    122
Уряд Польщі схвалив надання Україні боєприпасів і ПЗРК
Сегодня 09:03    122
Як підготувати «тривожну валізу» та медичну аптечку
Сегодня 07:52    166
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    166
Чехія передасть Україні чотири тисячі снарядів калібру 152-мм
02.02.2022 10:08    209
СБУ встановила, що ватажки “ДНР” використовують в’язнів місцевих тюрем для власного збагачення
02.02.2022 09:56    213
Росія розглядає можливість створення військового флоту в Арктиці – The Jamestown Foundation
02.02.2022 09:45    220
«Минер» железнодорожного вокзала в Харькове предстанет перед судом
02.02.2022 09:00    214
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 01.02.2022
02.02.2022 08:25    169
СБУ затримала учасницю угруповання бойовиків ОРДЛО, яка переховувалась від правосуддя
02.02.2022 07:50    223
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 