Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 02.08.2021

Ісламська Республіка Афганістан

Бойовики руху «Талібан» майже повністю захопили провінцію Герат та її столицю. Наразі з 17 районів міста під контролем урядових сил залишився лише один – Гузара. Також таліби контролюють більшу частину території провінції Гільменд, адміністративним центром якої є місто Лашкаргах. У суботу бойовики просунулися до центру міста.

Бойовики «Талібану» здійснили напади на офіс ООН в Гераті, одного поліцейського було вбито, кількох поранено. Персонал місії ООН не постраждав.

У ніч на 1 серпня таліби здійснили ракетний обстріл аеропорту «Кандагар». Через часткове пошкодження злітно-посадкової смуги польоти афганських ВПС були призупинені.

Щонайменше сім мирних жителів загинуло внаслідок влучення мінометного снаряду в автомобіль у місті Кандагар. Серед загиблих – жінки і діти. Афганські силовики поклали відповідальність за теракт на талібів.

Афганські національні сили безпеки під час операції у різних провінціях країни знищили 254 терориста «Талібану» та 97 поранили.

Ліванська Республіка

У Бейруті продовжуються сутички між місцевими воєнізованими угрупованнями. Урядові війська намагаються взяти ситуацію під контроль та покласти карай неконтрольованому насильству.

Щонайменше п'ять людей було вбито, зокрема одного з ватажків організації «Хезболла», внаслідок засідки на траурну процесію у місті Халда, що в 12 км від Бейрута.

Йорданське Хашимитське Королівство

Влада Йорданії прийняла рішення тимчасово закрити кордон з Сирією через загострення обстановки у місті Дераа, розташованому в 110 км від Дамаска. КПП «Насіб – Джабер» буде тимчасово закритий для руху транспорту.

Турецька Республіка

Дочірня група терористичної організації РПК «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за початок масштабних пожеж на півдні Туреччини.

Наразі більша частина з 98 осередків пожеж взята урядом під контроль.

Сирійська Арабська Республіка

На півночі Сирії спецназ збройних сил Туреччини ліквідував трьох бойовиків сирійського крила терористичної організації РКК.

Центральноафриканська Республіка

Щонайменше шість осіб загинули через напад угруповання "3R" на селище на кордоні з Чадом і Камеруном на північному заході ЦАР.

Арабська Республіка Єгипет

Під час операцій на Синайському півострові збройні сили Єгипту знищили 89 бойовиків. Також було знешкоджено 404 саморобних вибухових пристрої і зруйновано 13 тунелів, які використовували бойовики.

Республіка Колумбія

Колумбійський офіс Інтерполу видав ордер на арешт лідера повстанської групи з числа дисидентів Революційних збройних сил Колумбії Х. Велоса, угруповання якого стоїть за терактом в армійській частині у місті Кукуте і нападом на вертоліт президента країни І. Дуке.

Источник: szru.gov.ua

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