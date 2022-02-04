Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 03.02.2022

Об’єднані Арабські Емірати

Протиповітряна оборона ОАЕ знищила три безпілотних літальних апарати, запущених хуситами.

Міністр оборони США Л. Остін та принц-наступник Абу-Дабі М. бен Заїд домовились про те, що ВМС США задіють ракетний есмінець і винищувачі для захисту ОАЕ від ракетних обстрілів з боку єменських повстанців.

Королівство Саудівська Аравія

ВПС міжнародної коаліції атакували позиції хуситів у Ємені. Загалом протягом 1-2 лютого було проведено 17 операцій у провінціях Маріб і Таїз, знищено 17 транспортних засобів, склад боєприпасів, стоянку бойової техніки, ліквідовано 15 бойовиків-хуситів.

Турецька Республіка

Військово-повітряні сили Туреччини провели операцію «Зимовий орел» проти курдських бойовиків, які діють на півночі Іраку та Сирії. У районах Дерік, Сінджар і Караджак були завдані ракетно-бомбові удари по печерах, тунелях, сховищах, складах з боєприпасами, що використовують терористи.

Республіка Ірак

Зранку 2 лютого міжнародний аеропорт Багдада зазнав ракетного обстрілу. Постраждалих немає. Спецслужби встановлюють причетних до теракту.

На півночі Багдада ВПС Іраку та армійські підрозділи знищили сімох бойовиків угруповання «Ісламська Держава».

Держава Ізраїль

2 лютого на околиці міста Наблус обстріляно блокпост ізраїльських поліцейських, які прибули для забезпечення безпеки іудейських паломників.

Афганістан

Міністр закордонних справ Катару М. Аль-Тані повідомив про згоду уряду талібів щодо відновлення евакуації іноземних громадян з Афганістану. Катарські літаки двічі на тиждень вивозитимуть людей, які не встигли вчасно залишити країну.

Сирійська Арабська Республіка

Внаслідок ракетного обстрілу з боку терористів YPG по центральному району міста Ель-Баб загинули дев’ять мирних жителів, 30 дістали поранення.

Турецька артилерія здійснила обстріл позицій курдських бойовиків «Сил народної самооборони» на околицях міста Манбідж. Водночас один турецький військовослужбовець загинув під час мінометного обстрілу у провінції Ширнак на кордоні із Сирією.

Демократична Республіка Конго

Влада Конго й Уганди підписали договір про продовження спільної операції «Шуджаа» проти терористичного угруповання «Союзні демократичні сили» (ADF), яке активізувалося в східних провінціях Конго Ітурі та Північне Ківу.

Гвінея-Бісау

Президент країни У. С. Ембало заявив, що в країні намагалися здійснити державний переворот, але він був придушений. Щонайменше 11 людей загинуло, кілька заколотників заарештовано. Спробу перевороту намагалися вчинити члени наркобанд, яким протидіє чинна влада.

Республіка Судан

Члени суданського угруповання «Аль-Каїда» стратили одного зі своїх ватажків Рашада Куреші Османа («Абу Тураб ас-Судані»), якого звинуватили в зраді, співпраці зі спецслужбами інших країн, розголошенні секретів, розкритті притулку лідера «Аль-Каїди» в Ємені, який був знищений точковим авіаударом ВПС США у 2015 році.

Источник: szru.gov.ua

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