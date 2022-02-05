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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 04.02.2022

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 04.02.2022

Сирійська Арабська Республіка

На півночі Сирії збройні сили США здійснили контртерористичну операцію та ліквідували лідера «Ісламської держави» Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші. З цього приводу Президент США Д. Байден зробив заяву: «Минулої ночі за моєю вказівкою збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників та зробити мир безпечнішим».

Багато років екстремістське угруповання «ІД» залишається чинником дестабілізації в Сирії та Іраку. За наявною інформацією, новим ватажком «Ісламської держави» стане корінний житель Іраку на прізвище аль-Ісауї, який був заступником знищеного терориста.

Республіка Ірак

Іракське воєнізоване угруповання «Альвіят аль-ваад аль-хакк» заявило, що саме воно застосовувало безпілотні літальні апарати для атаки на інфраструктури, розташовані на території Об’єднаних Арабських Еміратів.

Королівство Бельгія

Прокуратура Бельгії розпочала розслідування масштабної кібератаки на портову інфраструктуру, зокрема, на нафтоналивні термінали порту Антверпена. Через кібератаку було частково заблоковано постачання енергоносіїв до країн Європейського Союзу.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: терроризм

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