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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 08.02.2022

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 08.02.2022

Сирійська Арабська Республіка

На півночі Сирії спецназ Туреччини ліквідував двох терористів YPG (сирійське крило PKK), які намагалися потрапити в зону проведення операції «Джерело світу».

У провінції Сувейда тривають акції протесту проти корупції, зростання цін та проблем у сфері безпеки. Демонстранти вийшли на вулиці не лише в адміністративному центрі провінції Сувейда, а також у селах Шехба, Меджаділ та Хазем. Вони спалюють автомобільні покришки та перекрили трасу Дамаск – Сувейда. На мітингах лунають гасла проти режиму Б. Асада, люди розгорнули плакати з вимогою виконати резолюцію 2254 Ради Безпеки ООН.

Республіка Ірак

Влада Іраку має намір покласти край присутності бойовиків РКК на території своєї країни. Радник національної безпеки Іраку Касем Аль-Араджі завив, що «Уряд Іраку повний рішучості вирішити це питання».

Федеративна Республіка Нігерія

Озброєні бойовики скоїли напад на поліцейську дільницю у місті Окені в центральній частині Нігерії. Спробу захоплення дільниці було відбито.

Республіка Колумбія

В офісі колумбійського омбудсмена К. Камарго повідомили про зростання кількості випадків викрадення людей у країні – лише з початку 2022 року викрадено шість осіб.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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