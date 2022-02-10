Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 09.02.2022

Королівство Бельгія

В Антверпені поліція провела антитерористичну операцію, під час якої затримано 13 осіб, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності. Усі затримані є членами радикального угруповання ісламістів салафітів.

Афганістан

Нещодавно створений Національний фронт визволення Афганістану розпочав партизанську боротьбу проти талібів у районі Хеза Авваль у провінції Капіса.

Афганські засоби масової інформації повідомляють про переповнення в'язниці в місті Гераті. Більшість ув'язнених є колишніми держслужбовцями, яких утримують без попереднього слідства та рішення суду.

Сирійська Арабська Республіка

Внаслідок перестрілки між курдами з YPG і прихильниками Б. Асада в районі Ашара на південному сході провінції Дейр-ез-Зор загинули три мирні жителі.

Збройні сили Ізраїлю завдали повітряних ударів по Дамаску, загинув один сирійський військовослужбовець, п’ять зазнали поранення. Також у відповідь на зенітну ракету, випущену Сирією, були завдані удари по батареях ракет «земля-​​повітря» та радіолокаційних станціях.

Об’єднані Арабські Емірати

Начальник Центрального командування США генерал К. Маккензі заявив, що за тиждень для захисту ОАЕ від ракетних обстрілів з боку Ємену зі Сполучених Штатів Америки прибуде ескадрилья винищувачів F-22.

Республіка Ірак

Підрозділи урядової армії спільно з курдським ополченням Пешмерга та за активної підтримки ВПС США звільнили від бойовиків «Ісламської держави» частину провінції Кіркук.

У провінції Аль-Анбар внаслідок підриву на міні, закладеній бойовиками ІД, загинули три військовослужбовці.

Держава Ізраїль

У місті Наблус ізраїльський спецпідрозділ знищив трьох членів осередку «Бригад мучеників Аль-Акси», які раніше неодноразово здійснювали обстріли ізраїльських поліцейських постів.

Республіка Судан

Тисячі людей вийшли на вулиці міста Хартум з вимогою відставки військового уряду. У відповідь влада застосувала силу: в столиці країни мітинги були розігнані із застосуванням зброї та сльозогінного газу, понад 200 людей поранено, з яких 12 – вогнепальною зброєю.

М'янма

Військова хунта запропонувала етнічним озброєним організаціям, за винятком тих, які вона оголосила «терористичними групами», взяти участь у попередніх мирних переговорах. Проведення заходу планується на 12 лютого – у День Союзу.

Источник: szru.gov.ua

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