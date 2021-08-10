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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 09.08.2021

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 09.08.2021

Ісламська Республіка Афганістан

Бойовики угруповання «Талібан» захопили місто Талукан – столицю провінції Тахар. Після жорстоких боїв, що тривали добу, урядові сили увечері 8 серпня відійшли на околиці міста. Бойовики взяли під контроль урядові будівлі в Талукані та звільнили з провінційної в’язниці усіх бранців.

У провінції Пактія вибуховий пристрій спрацював на шляху проїзду автомобіля з цивільними особами. Жертвами теракту стали 12 мирних жителів, зокрема діти.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що останні шість років Туреччина забезпечувала функціонування міжнародного аеропорту Х. Карзая в Кабулі та, за необхідності й при певних умовах, продовжуватиме це заради безпеки, миру і потреб афганського народу. Наразі тривають переговори між урядами Туреччини та Афганістану.

Азербайджанська Республіка

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що 8 серпня о 13:00 підрозділи збройних сил Вірменії періодично обстрілювали зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії у напрямку населеного пункту Гейдарабад Садаракского району Нахичеванської Автономної Республіки Азербайджану.

Держава Ізраїль

Прем’єр-міністр Ізраїлю Н. Бенет заявив, що армія і влада Лівану мають взяти на себе відповідальність за те, що відбувається у їхній країні, тому що Ізраїль надалі не терпітиме обстрілів своєї території з Ліванської Республіки.

Ісламська Республіка Пакистан

Внаслідок терористичного акту, що стався поряд з готелем у місті Кветта, двоє поліцейських загинули та вісім отримали поранення. Вибухівка була встановлена у мотоциклі, який спрямували на поліцейський автомобіль.

Сирійська Арабська Республіка

На півночі Сирії турецькі військовослужбовці знищили шість терористів.

Буркіна-Фасо

Бойовики здійснили напад на військовий підрозділ, внаслідок чого загинуло щонайменше 12 військовослужбовців та сім вважаються зниклими безвісти.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: терроризм

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