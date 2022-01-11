Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 10.01.2022

Афганістан

У західній частині Кабула сталося кілька вибухів, відомо про одну загиблу людину. За офіційною інформацією, таліби провели в столиці операцію проти злочинців, які викрадали людей.

Перший заступник прем'єр-міністра мулла Абдул Гані Барадар звернувся до країн світу із закликом надати афганському народу гуманітарну допомогу.

Єменська Республіка

Через вибух міни на півдні Ємена загинуло щонайменше п’ять мирних жителів.

Армія Ємену заявила про встановлення контролю над трьома районами провінції Аль-Байда у центральній частині країни.

Сирійська Арабська Республіка

9 січня бойовики шість разів обстрілювали Ідлібську зону безпеки, одного сирійського військового було поранено.

Турецька Республіка

На південному сході Туреччини в районі Акчакале провінції Шанлиурфа військовий автомобіль підірвався на саморобному вибуховому пристрої, через що загинули три турецьких військовослужбовці, одного було поранено. У відповідь збройні сили Туреччини завдали удару по об’єктах терористичного угруповання PKK/YPG. За наявною інформацією, знищено 12 терористів.

Ісламська Республіка Пакистан

Під час нічного рейду до притулку в місті Кветта поліція виявила терористів із угруповання «Ісламська держава» і знищила шістьох бойовиків.

Источник: szru.gov.ua

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