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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 10.02.2022
Сирійська Арабська Республіка
На півночі Сирії спецназ збройних сил Туреччини ліквідував дев’ятьох терористів YPG/РКК, які намагалися потрапити в зону проведення операції «Щит Євфрату».
У відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території з боку Сирії армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по військових об'єктах Сирії.
Республіка Ірак
На півночі Іраку військово-повітряні сили Туреччини завдали авіаударів по районах Зап та Авашин, знищено п’ятьох терористів YPG/РКК.
Ісламська Республіка Іран
9 лютого, напередодні відновлення у Відні перемовин щодо ядерної угоди, влада Ірану заявила про створення нової ракети з дальністю дії 1 450 км.
Источник: szru.gov.ua
Темы: терроризм
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