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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 10.02.2022

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 10.02.2022

Сирійська Арабська Республіка

На півночі Сирії спецназ збройних сил Туреччини ліквідував дев’ятьох терористів YPG/РКК, які намагалися потрапити в зону проведення операції «Щит Євфрату».

У відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території з боку Сирії армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по військових об'єктах Сирії.

Республіка Ірак

На півночі Іраку військово-повітряні сили Туреччини завдали авіаударів по районах Зап та Авашин, знищено п’ятьох терористів YPG/РКК.

Ісламська Республіка Іран

9 лютого, напередодні відновлення у Відні перемовин щодо ядерної угоди, влада Ірану заявила про створення нової ракети з дальністю дії 1 450 км.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: терроризм

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