Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 10.08.2021

Ісламська Республіка Афганістан

Бойовики «Талібану» захопили Кундуз, що є адміністративним центром однойменної провінції і має важливе стратегічне значення. Урядові сили утримують лише місцевий аеропорт. Також таліби взяли під свій контроль центральні райони провінцій Сарі-Пул і Саманган на півночі Афганістану.

У провінції Пактія бойовики вбили головного редактора радіостанції Paktia Ghag, а у провінції Хост взяли в заручники головного редактора радіостанції Boost.

Армія Афганістану звільнила від бойовиків «Талібану» повіт Варсадж провінції Тахар. Також були відбиті атаки талібів у повіті Діхдаді провінції Балх, та на адміністративний центр провінції Баглан – місто Пулі-Хумрі. Водночас урядові сили проводять операцію щодо звільнення міста Лашкаргох.

Президенти Туркменістану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану й Узбекистану на консультативній зустрічі обговорили ситуацію в Афганістані, наголосивши, що її якнайшвидше врегулювання є одним із найважливіших чинників збереження і зміцнення безпеки та стабільності в Центральній Азії.

Королівство Саудівська Аравія

ППО Саудівської Аравії знищила два начинених вибухівкою безпілотних літальних апарата руху «Ансар Аллах», що летіли для атаки на місто Хаміс-Мушайт.

Республіка Ірак

На півночі Іраку в зоні проведення антитерористичної операції Pençe Kaplan турецькими військами знищено 13 бойовиків РКК.

У провінції Мосул терористи підірвали три вишки високовольтної лінії «Водосховище Мосул-Кайяра».

Республіка Мозамбік

Підрозділи сил спеціального призначення Мозамбіку і Руанди під час спільної операції проти бойовиків угруповання «Ансар аль-Сунна» відновили контроль над містом-портом Мосімбоа-да-Прая.

Источник: szru.gov.ua

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