Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 11.01.2022

Держава Ізраїль

Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю спільно з ізраїльською поліцією провели спільну операцію на території Західного берега річки Йордан. Зокрема здійснено декілька рейдів у Східному Єрусалимі, Віфлеємі, Бейті, Бейт-Фаджарі й таборі біженців Джазлун на околиці Рамали. Під час операцій було затримано 17 палестинців, яких підозрюють в організації масових заворушень і нападах на блокпости та військову техніку.

Єменська Республіка

Єменські повстанці (хусити) звільнили з в'язниці 12 бойовиків «Аль-Каїди». Вони поширюють інформацію про те, що можуть відпустити сотні полонених бойовиків «Аль-Каїди» у разі їхньої згоди підтримати повстанців у бойових діях у провінціях Маріб, Байда та Шабва. Водночас Арабська коаліція, очолювана Королівством Саудівська Аравія, завдала ударів по єменських провінціях Саада, Амран і Сана.

Афганістан

У провінції Нангархар на сході Афганістану було вбито Халіда Балті, який був одним із ватажків екстремістського угруповання «Техрік-і-Талібан Пакистан». Халід Балті був причетний до низки терористичних актів у Пакистані та розшукувався правоохоронними органами Афганістану і Пакістану. Деталі операції не розголошуються.

У повіті району Лал Пур у Нангархар біля школи вибухнув мінометний снаряд, через що було вбито дев’ять дітей і чотирьох поранено.

Рух «Талібан» планує сформувати спеціальний підрозділ із 30 тисяч бійців для захисту газопроводу ТАПІ, що прокладений через територію Туркменістану, Афганістану, Пакистану та Індії.

Сирійська Арабська Республіка

Під час мітингу в селищі Ас-Сувейдія провінції Ракка, на якому місцеві жителі висловлювали негативне ставлення до політики «Сирійських демократичних сил», розпочалася стрілянина. Кілька людей було поранено, 40 протестувальників заарештовано та вивезено у невідомому напрямку.

Федеративна Республіка Сомалі

У місті Адакібір штату Гальмудуг військовослужбовці армії Сомалі знищили 21 терориста з угруповання «Аш-Шабаб». Військові також зазнали втрат: загинуло чотири особи.

Источник: szru.gov.ua

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