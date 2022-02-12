Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 11.02.2022

Азербайджанська Республіка

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про те, що збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії біля населеного пункту Зяйлик Кяльбаджарського району. Вогонь із стрілецької зброї здійснювався протягом кількох годин із вірменських позицій, розташованих у селищі Юхари Шорджа.

Королівство Саудівська Аравія

12 людей зазнали поранення внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарату, збитого ППО Королівства, який єменські повстанці-хусити спрямували на міжнародний аеропорт Абха.

Єменська Республіка

Єгипет відрядив групу військових експертів до Ємену для надання підтримки урядовим силам у протидії ракетним обстрілам території Об’єднаних Арабських Еміратів з боку повстанців-хуситів і забезпечення безпеки судноплавства в районі Баб-ель-Мандебської протоки – південних воріт Суецького каналу.

Заступник голови департаменту Близького Сходу та Північної Африки Європейської служби зовнішніх зв'язків ЄС К. Халлергард закликав протиборчі сторони в Ємені покласти край бойовим діям і перейти до діалогу.

Федеративна Республіка Сомалі

Щонайменше шість мирних жителів загинули і 13 зазнали поранень внаслідок терористичного акту в столиці Сомалі Могадішо. Терорист-смертник, одягнутий у жилет із вибухівкою, підірвав себе у громадському місці, що призвело до багатьох жертв.

Афганістан

Державний департамент США пропонує винагороду в сумі 10 млн доларів за інформацію про ватажка терористичної організації «ІДІЛ-Хорасан» Санаулле Гафарі (відомого також як Шахаб Аль-Мухаджир), який перебуває в Афганістані. США виплатять винагороду за будь-яку інформацію, що допоможе встановити місцеперебування бойовика та сприятиме арешту організаторів теракту, скоєного 26 серпня 2021 року в Міжнародному аеропорту ім. Х. Карзаї.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»