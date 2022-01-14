Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 13.01.2022

Турецька Республіка

З метою знищення позиції Робітничої партії Курдистану літаки військово-повітряних сил Туреччини завдали серію авіаударів на околицях міста Дохук в Іракському Курдистані.

Афганістан

Представник «Талібану» оголосив, що через напруженість на кордоні з Пакистаном будуть відправлені нові війська на «Лінію Дюранда» – нерозмічений 2640-километровий кордон між Афганістаном і Пакистаном.

У Кабулі підірвано саморобний вибуховий пристрій, який був скерований на машину поліції. Двох членів руху «Талібан» поранено.

Єменська Республіка

Понад 200 повстанців-хуситів було вбито за добу в Ємені внаслідок дій арабської коаліції.

Федеративна Республіка Сомалі

Внаслідок вибуху замінованого автомобіля поблизу головних воріт бази військово-повітряних сил, яка розташована біля аеропорту столиці країни Могадишо, постраждало п’ять людей.

Республіка Болгарія

Щонайменше вісім поліцейських постраждали внаслідок спроби штурму парламенту групою людей, що виступає проти системи «зелених сертифікатів».

Источник: szru.gov.ua

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