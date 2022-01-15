Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 14.01.2022

Єменська Республіка

Збройні сили Арабської коаліції знищили гелікоптер повстанців із руху «Ансаруллах» (хусити), що летів зі столиці Сани в бік міста Маріб у центральному Ємені.

Єменський проіранський рух «Ансаруллах» встановив 15 морських мін у Червоному морі. Вісім мін було виявлено біля узбережжя провінції Хаджа, п’ять з яких вже знешкоджено.

Республіка Ірак

Літаки ВПС Іраку атакували укриття бойовиків угруповання «Ісламська держава» на північ від Багдада. Про втрати терористів поки невідомо.

Сирійська Арабська Республіка

На півночі Сирії в населеному пункті Аазаз терористи підірвали припаркований автомобіль, через що загинула одна людина, ще одна зазнала поранення. У скоєному теракті підозрюють бойовиків YPG – сирійського крила терористичного угруповання PKK.

Ліванська Республіка

У районі Хуміне на півдні ліванської провінції Набаті стався потужний вибух. Саме в цьому районі розташований один із підземних ракетних арсеналів ліванського угруповання «Хезболла». Зараз місце події та прилегла територія оточені великою кількістю бойовиків «Хезболли».

Республіка Судан

У столиці Судану місті Хартум тисячі людей вийшли на вулиці з протестом проти минулорічного державного перевороту та вимогою передати владу цивільному уряду, який має керувати країною у перехідний період. Суданські сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»