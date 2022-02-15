Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 14.02.2022

Єменська Республіка

У провінції Аб'ян на півдні країни група озброєних осіб викрала шістьох співробітників однієї з гуманітарних структур ООН, зокрема одного іноземця. Також у невідомому напрямку були вивезені співробітники військової поліції, які їх супроводжували.

Внаслідок вибуху снаряду в районі Харіб, у центральній частині Ємену, загинули три неповнолітні дитини.

Республіка Ірак

Літаки збройних сил Туреччини під час антитерористичної операції в районі Хафтанін знищили двох бойовиків терористичної організації РКК і одного – в районі Синджар.

Водночас на півночі Іраку артилерія знищила чотирьох терористів PKK.

Турецька Республіка

На південному сході Туреччини у провінції Сіірт поліція розпочала 24-й етап зимової фази антитерористичної операції Eren. Метою операції є повна ліквідація загрози тероризму в цій частині Туреччини. Загалом 39 загонів жандармерії кількістю 545 осіб зачищають район Акмеше від бойовиків Робітничої партії Курдистану (РПК).

Республіка Мозамбік

Президент Зімбабве Е. Мнангагва під час візиту до Мозамбіку заявив, що бойовики угруповання «Ансар ас-Сунна», які діють у Мозамбіку, загрожують не лише цій країні, але й регіону в цілому.

Источник: szru.gov.ua

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