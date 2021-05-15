Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 14.05.2021

Держава Ізраїль

Протягом останніх трьох днів бойовики руху ХАМАС з території Сектора Гази випустили у бік Ізраїлю 1730 ракет. Військове крило ХАМАС заявило, що продовжуватиме удари по Ізраїлю, зокрема і по газовій платформі у Середземному морі за допомогою начинених вибухівкою безпілотних літальних апаратів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Б. Нетаньяху оголосив, що військова операція, яка почалася у Секторі Гази, триватиме до відновлення миру і безпеки в країні.

Командування ЦАХАЛ продовжило дію режиму надзвичайного стану в Тель-Авіві, на півдні та в центрі країни до вечора 15 травня. Ізраїльські війська ведуть підготовку до наземної операції на території Сектора Гази, оголошено про призов 9000 резервістів, які мають прибути на бази у повній готовності до участі в бойових діях.

ВПС Ізраїлю завдали удару по будинку глави політбюро руху ХАМАС Ісмаїла Ханії і чотирьох об’єктах, що належали командирам бойового крила руху ХАМАС або використовувалися ними.

16 травня Рада безпеки ООН проведе відкрите засідання для обговорення ескалації напруженості в зоні палестино-ізраїльського конфлікту.

Ісламська Республіка Афганістан

Розпочав діяти режим припинення вогню між рухом "Талібан" і урядом Афганістану, оголошений з нагоди ісламського свята Ід-аль-Фітр.

США продовжують виведення військ з Афганістану за затвердженим планом.

Источник: szru.gov.ua

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