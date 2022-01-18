Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 17.01.2022

Республіка Ірак

15 січня у Багдаді до офісів провідних сунітських парламентських політичних партій Альянс Такадум і Альянс Азем невідомі особи кинули ручні гранати, постраждалих немає. Також увечері 16 січня біля банків в районі Аль-Карада в центрі Багдада було скоєно терористичні акти із застосуванням двох гранат, через що поранено двох мирних жителів.

У ніч на 16 січня військова база турецьких збройних сил Злікан, що на північ від міста Мосул в іракській провінції Найнава, зазнала атаки трьома ракетами. Жертв серед турецьких військовослужбовців немає. У відповідь на півночі Іраку ЗС Туреччини знищили шістьох бойовиків РПК.

Йорданське Хашимітське Королівство

На північно-східній ділянці кордону із Сирією між йорданськими військовослужбовцями і контрабандистами сталася збройна сутичка. Під час перестрілки загинув один офіцер, троє військових зазнали поранення.

Афганістан

Автомобіль талібів у провінції Кабул підірвався на саморобному вибуховому пристрої. Двоє дітей загинули, кілька людей зазнали поранення.

Федеративна Республіка Сомалі

Поблизу президентського палацу терорист-смертник здійснив напад на автомобіль речника прем'єр-міністра країни. Представник уряду зазнав серйозних поранень. У скроєні терористичного акта підозрюється радикальна ісламістська організація «Аш-Шабаб».

Ямайка

Правоохоронні органи Ямайки заарештували колишнього сенатора Гаїті Д.-Ж. Жозефа, підозрюваного в організації вбивства президента Гаїті Ж. Моїза.

Источник: szru.gov.ua

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