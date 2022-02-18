Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 17.02.2022

Сирійська Арабська Республіка

Сили режиму Б. Асада здійснили артилерійський обстріл станції зі зберігання палива в районі селища Терменін на заході провінції Алеппо в Ідлібській зоні деескалації. Вогонь вівся з боку населеного пункту Шейх Алі, де дислокуються підрозділи Асада та найманці під командуванням іранських офіцерів. За попередніми даними, чотирьох мирних жителів було вбито й одного поранено.

Республіка Ірак

Об'єднане оперативне командування Іраку за підтримки авіації здійснило наземну операцію у мухафазі Салах-ед-Дін на північ від Багдада. Водночас іракські сили безпеки знищили трьох бойовиків угруповання «Ісламська держава» у провінціях Салах-ед-Дін та Діяла.

У провінції Діяла військові літаки обстріляли та зруйнували укриття бойовиків «ІД» в районі Ваді-Тлаб, знищено одного терориста.

Республіка Корея

Військово-повітряні сили Республіки Корея посилять підрозділи протиракетної оборони, розгорнувши додаткове обладнання, зокрема передові радари. «Метою реорганізації є посилення оборонних можливостей країни у відповідь на загрози з боку Північної Кореї», – йдеться у повідомленні міністерства національної оборони. У квітні Південна Корея розгорне додаткові радари раннього виявлення балістичних ракет і ракети класу «земля-повітря» середньої дальності «Чхонгун II», які є ключовим засобом системи багаторівневої протиракетної оборони, що створюється в країні.

Австралія

Уряд країни офіційно додав до списку терористичних структур організації «Хайат Тахріраш-Шам» (одна з назв угруповання «Джебхатан-Нусра»), «Хуррас ад-Дін» і неонацистське угруповання Atomwaffen Division. Також планується включити до зазначеного списку всю організацію ХАМАС.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»