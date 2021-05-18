Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 17.05.2021

Республіка Ірак

У районі Метін повітряним ударом ВПС Туреччини було знищено двох бойовиків Робітничої партії Курдистану.

Держава Ізраїль

За останній тиждень з Сектору Гази угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» випустили по Ізраїлю 3 100 ракет.

Президент США Джо Байден заявив про необхідність провести переговори між Ізраїлем і Палестиною для деескалації конфлікту. До Ізраїлю прибув американський дипломат з питань Ізраїлю і Палестини Х. Амр, якому доручено допомогти сторонам у встановлені миру в регіоні.

Організація ісламського співробітництва, що складається з 57 країн, скликала надзвичайне засідання через бойові дії між Ізраїлем та рухом ХАМАС у Секторі Гази.

Сирійська Арабська Республіка

Три сирійських військовослужбовця загинули та чотири отримали поранення внаслідок обстрілу у Ідлібскій зоні деескалації.

Ісламська Республіка Афганістан

У Досі відбулася зустріч між переговорними командами уряду Афганістану і руху «Талібан». Сторони домовились про необхідність прискорення переговорного процесу після релігійного свята Ід аль-Фітр.

Источник: szru.gov.ua

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